В МЭР не ожидают "взрывного" турпотока из России в Китай

Ожидать "взрывного" туристического потока из России в Китай не стоит. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" на площадке Восточного экономического форума в 2025 году директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов российского министерства по экономическому развитию Никита Кондратьев. Эксперт ожидает, что рост будет фиксироваться в диапазоне 20-30 процентов. Чиновник добавил, что если смотреть на опыт государства по снятию визового режима для третьих государств мира, то можно заметить, что турпоток увеличился резко в три или четыре раза. В том числе речь шла о поездках в ОАЭ.

Основной поток наших граждан идет на остров Хайнань, на морское побережье, которое и так было безвизовое. Поэтому ждать взрывного увеличения потока не стоит. … Мы прогнозируем рост в диапазоне 20-30%. Никита Кондратьев, замглавы МЭР

Никита Кондратьев пояснил, что с Китаем может произойти история. Речь идет о том, что у России были и есть групповые безвизовые поездки в эту страну, которые и так забирали на себя большое количество туристов уже по облегченному режиму. Во-вторых в вопросе выезда в КНР в первую очередь путешественники посещают остров Хайнань, который и так был безвизовой территорией.

Фото: pxhere.com