В МЧС рассказали о последствиях дождя и сильного ветра в Петербурге 30 июня

4 человека пострадали.

В МЧС по Петербургу рассказали о последствиях неблагоприятных погодных условий в городе. По состоянию на 16:45, подразделения выезжали на вызовы 95 раз.

В 73 случаях была угроза падения деревьев, в 22 случаях ― угроза падения закрепленных конструкций. В результате происшествий пострадали 5 автомобилей, а 4 человек после осмотра госпитализировали в лечебно-профилактическое учреждение.

Два электропоезда пришлось задержать на 40 минут на станции "Новая деревня". Жители поселка Лахта в Приморском районе временно остались без электроснабжения.

Piter.TV опубликовал видео с сильным дождем, который прошел в Петербурге. Из-за надвигающегося шторма скверы и парки закрыли.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK