Порывистый ветер валит деревья в Петербурге

По данным управления МЧС города, по состоянию на 16:00 им пришлось совершить 70 выездов.

Непогода пришла в Петербург по расписанию. Ветер в городе валит деревья и заборы. Очевидцы сообщают, что несколько крупных деревьев упало в Адмиралтейском и Фрунзенском районе.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что у дома 10 по Измайловскому проспекту крупное дерево упало на проезжую часть. Более крупное дерево упало на Южном шоссе между сортировочными мостами. Проезжая часть полностью перекрыта.

Не повезло владельцу серебристого Volkswagen, который припарковал свой автомобиль на Заневском проспекте, 32. Там дерево упало на провода и немного поцарапало автомобиль. На месте уже работают спасатели.

По данным управления МЧС города, по состоянию на 16:00 им пришлось совершить 70 выездов. В полсотне случаев была угроза падения деревьев. На данный момент пострадали 5 автомобилей.

В Петербурге начался сильный дождь.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Павел Будилин; Александр Коуров; Jimmy Smith-Jr)