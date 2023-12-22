В МЧС предупредили жителей Петербурга о морозе до -25 градусов в четверг

На город надвигается барическая депрессия NADINE.

В Петербург придет колючий мороз. В четверг, 8 февраля, в Северной столице столбики термометров покажут -25 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сегодня, 7 февраля, в Петербурге облачно и холодно. Днем и вечером выпадет небольшой снег, температурные показатели будут на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Температура упадет до -12 градусов.

В Ленинградской области обещают в этот день морозы до -9…-14 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Напомним, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что к концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в город на Неве февральские морозы.

Фото: Pxhere