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В МЧС предупредили жителей Петербурга о морозе до -25 градусов в четверг
Сегодня, 13:41
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В МЧС предупредили жителей Петербурга о морозе до -25 градусов в четверг

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На город надвигается барическая депрессия NADINE.

В Петербург придет колючий мороз. В четверг, 8 февраля, в Северной столице столбики термометров покажут -25 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сегодня, 7 февраля, в Петербурге  облачно и холодно. Днем и вечером выпадет небольшой снег, температурные показатели будут на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Температура упадет до -12 градусов. 

В Ленинградской области обещают в этот день морозы до -9…-14 градусов. Подует  северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Напомним, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что к концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в город на Неве февральские морозы. 

Фото: Pxhere

 

Теги: мороз, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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