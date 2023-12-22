В Ленобласти 7 февраля ночью местами ожидается до -26 градусов

Местами в регионе 7 февраля пройдёт небольшой снег, в отдельных районах – изморозь.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода и похолодание. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе 7 февраля пройдёт небольшой снег, в отдельных районах – изморозь. Ветер восточный, северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -13...-18 градусов, местами -21...-26, днём -9...-14 градусов, местами до -18. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; unsplash