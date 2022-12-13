В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге

Сегодня, 18 февраля, МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды. В Северной столице будет задувать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Из-за погоды возможно разрушение ледового покрова. Поэтому во время и после сильного ветра выходить на лед опасно. Жителей города на Неве призвали отказаться от рыбалки с выходом на льдины.
Ранее на Piter.tv: небольшой мороз и снегопад обещают в Петербурге 18 февраля.
Фото: Unsplash
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