В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге

Из-за ветра возможно разрушение ледового покрова.

Сегодня, 18 февраля, МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды. В Северной столице будет задувать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Из-за погоды возможно разрушение ледового покрова. Поэтому во время и после сильного ветра выходить на лед опасно. Жителей города на Неве призвали отказаться от рыбалки с выходом на льдины.

Ранее на Piter.tv: небольшой мороз и снегопад обещают в Петербурге 18 февраля.

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