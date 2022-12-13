Небольшой мороз и снегопад обещают в Петербурге 18 февраля

Днем в Северной столице подморозит до -2...-4 градусов.

Сегодня, 18 февраля, в Петербурге будет облачно. На погоду в Северной столице повлияет периферия циклона, центр которого окажется над странами Прибалтики. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе закружит метель. Днем в Северной столице подморозит до -2...-4 градусов. В Ленобласти похолодает до -6 градусов.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Иногда порывы будут достигать 11-16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье будет такая же погода. Столбики термометров покажут -3...-5 градусов.

Ранее на Piter.tv: желтый уровень погодной опасности введут в субботу из-за метели в Петербурге.

Фото: Piter.tv