Рафаэль Гросси рассказал о том, что данный сценарий мало реалистичен.

В МАГАТЭ не верят в возможность передачи Россией ядерных технологий Ирану. Соответствующее заявление в ходе выступления на конференции аналитического центра Великобритании Chatham House сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Эксперт назвал передачу такого ноу-хау со стороны Москвы маловероятной.

Россия - участник договора о нераспространении ядерного оружия, и я не могу представить себе того, чтобы она могла бы в столь грубой форме его нарушить его. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

По мнению специалиста, такого сценария не произойдет и он нереалистичен, так как этот процесс ко всему прочему был бы замечено международными аналитиками в ходе большого количества проводящихся инспекций в Иране. Нередко в этих мероприятиях принимает участие и сам Рафаэль Гросси.

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Фото и видео: YouTube / Chatham House