В Луксоре после реставрации открыли Аллею сфинксов

Торжественная церемония прошли при участии президента Египта.

В Египте после реставрации открыли Аллею сфинксов от Луксорского к Карнакскому храмам. Путь составляет около трех километров. Он разделяет два крупнейших религиозных объекта Верхнего Египта - Карнакский (находится в древних Фивах) и Луксорский. Сейчас они оба находятся на территории современного города Луксор. По данной дороге ранее шли торжественные процессии. Например, мероприятия проводились в дни коронации фараонов.

Специалисты рассказали, что на раскопки дороги и расчистку от позднейшей застройки у властей страны ушло почти 7 десятилетий. На церемонии открытия присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Власти страны рассчитывают перезапустить туристическую отрасль, которая пока что не оправилась от пандемии и двух революций, которые произошли в стране в начале 2010-х годов.

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Фото и видео: YouTube / ON