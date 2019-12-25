За 10 месяцев этого года аэропорт Пулково на прилет и вылет по направлению Стамбул обслужил 164 тысячи пассажиров.

С 3 декабря авиакомпания Pegasus Airlines увеличит количество рейсов между Петербургом и Стамбулом – по вторникам и пятницам. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково.

По вторникам вылет из Стамбула – в 09:45, прилет в Пулково – в 13:25. Обратный рейс из Северной столицы – в 14:25, прилет в Стамбул – в 18:10.

По пятницам вылет из Стамбула – в 11:20, прилет в Пулково – в 15:00. Обратный рейс из Санкт-Петербурга – в 16:00, прилет в Стамбул – в 19:45.

С начала года, с января по октябрь, аэропорт Пулково на прилет и вылет по направлению Стамбул обслужил 164 тысячи пассажиров.

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Фото: Piter.TV