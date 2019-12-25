Названы самые популярные направления россиян на новогодние праздники

Наибольшим спросом пользуются горнолыжные курорты и зарубежные морские страны.

Россияне начали активно готовиться к новогодним праздникам. Кто-то присматривает новую елку, а кто-то планирует путешествие. По традиции наибольшим спросом пользуются горнолыжные курорты. Также активно жители страны интересуются морскими направлениями. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Египет, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы и Турция. Кроме того, увеличился интерес россиян к отдыху в Мексике. Специалисты отметили, что в эти страны не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации.

Упростились правила въезда на Кубу. С 13 ноября в стране отменили повторный тест, который ранее требовали от туристов.

Ранее стало известно, в какие путешествия отправятся петербуржцы в Новый год.

Фото: pexels.com