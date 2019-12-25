В "Лукойле" назвали условие снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

На стоимость топлива в РФ влияет курс национальной валюты.

Вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун заявил, что при определенном курсе валют бензин в РФ может подешеветь до 20 рублей за литр. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, на стоимость топлива в России влияет курс национальной валюты. Федун отметил, что если, например, евро будет стоит 20 или 30 рублей, то и стоимость бензина станет соответствующей.

Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения. Леонид Федун, совладелец "Лукойла"

Он подчеркнул, что в ближайшие два десятилетия рынок РФ останется рынком моторного топлива. Кроме того, качество бензина будет только повышаться. Федун уверен, что автомобили с ДВС продолжат доминировать и совершенствоваться в сторону улучшения экологии и экономии топлива.

Ранее мы сообщали, что власти России хотят "заморозить" оптовые цены на бензин. Минэнерго правительство уже поручило подготовить соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми нефтеперерабатывающими заводами.

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