В России хотят "заморозить" цены на бензин

Три года назад похожая мера уже применялась.

Власти России хотят "заморозить" оптовые цены на бензин. Минэнерго правительство уже поручило подготовить соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, предметом соглашения должны стать цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, которые торгуются на бирже.

Аналитики подчеркивают, что по этой причине нефтяники и НПЗ могут понести потери. Однако выиграют от этого автозаправочные станции.

Власти в 2018 году уже договаривались с НПЗ о "заморозке" мелкооптовых цен на топливо. При этом ввели механизм демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье. Благодаря этому механизму власти компенсировали ВИНК и НПЗ потери.

Отмечается, что российские власти также рассматривают вариант ограничить экспорт бензина. Таким образом предложение на внутреннем рынке должно увеличиться, а цены станут ниже.

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