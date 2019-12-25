В Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2% за неделю

Средняя стоимость топлива в России увеличилась на 16 копеек.

По данным Росстата, средняя цена на бензин в России за период с 22 по 28 июля выросла на 16 копеек. В Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась на 0,2%. Согласно официальной информации, литр высокооктанового бензина теперь оценивается в 90,04 рубля, обычного бензина — в 61,02 рубля, а дизельного топлива — в 71,5 рубля.

В пресс-службе ведомства уточнили, что подорожание затронуло все 75 регионов страны. Наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане — на 1,7%, тогда как в Новгородской области отмечено незначительное снижение стоимости топлива на 0,1%.

В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 продается по цене от 56,5 до 59,68 рубля за литр, АИ-95 — от 61 до 65,76 рубля, а АИ-98 и выше — от 85,5 до 90,04 рубля за литр.

Ранее ЕС согласовал 18-ый пакет санкций против РФ.

Фото: Piter.tv