В России за неделю цены на бензин выросли в среднем на 7 копеек

Рост цен был отмечен в 50 центрах субъектах РФ.

С 23 по 29 августа в России средние потребительские цены на бензин выросли на 7 копеек. Стоимость составила 49,08 рубля за литр. Об этом сообщает Росстат.

Так, цена на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек, до 46,16 рубля за литр, а на бензин Аи-95 на 9 копеек, до 49,98 рубля за литр. Дизельное топливо в свою очередь стало дороже на 3 копейки, стоимость за литр выросла до 57,65 рубля.

Как сообщает Росстат, цены выросли на 50 субъектах России.

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