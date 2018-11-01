Цена на бензин Аи-92 бьет рекорды

На бирже стоимость за тонну составила 55 тыс. 720 рублей.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-92 выросла до рекордной и составила 55 тыс. 720 рублей за тонну. Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, что это рекордный показатель на бирже. Кроме того, к рекорду приближается и стоимость бензина Аи-95. В июле 2020 года цена за тонну составила 59 тыс. 602 рубля. Сейчас же она равняется 59 тыс. 207 рублям за тонну.

Ранее мы писали, что в Петербурге с завтрашнего дня прогнозируют ухудшение погоды. Сильная жара в городе продержится до 16 июля.

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