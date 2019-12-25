Шульгинов заявил, что без топливного демпфера бензин стоил бы дороже

Он сказал, что стоимость бензина в России искусственно занижена.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов рассказал "Коммерсанту", что демпферный механизм показывает свою эффективность и не дает бензину чрезмерно дорожать. Этот механизм власти используют для корректировок цен на топливо внутри России.

Шульгинов подчеркнул, что стоимость бензина в стране искусственно занижена, без топливного демпфера литр бензина стоил бы на 15 рублей дороже. Министр считает, что без демпфера не обойтись, хоть его ругают производители и розничные продавцы.

По его словам, пока не ведется дискуссий по поводу корректировки этого механизма.

Ранее мы писали, что российские банки за счет инфляции заработали более триллиона рублей.

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