Минэнерго ждет роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 0,8%

Николай Шульгинов рассказал о подготовке к новому отопительному сезону.

Российское министерство по энергетике ждет роста потребления количества электроэнергии в предстоящем осенне-зимнем периоде (ОЗП) на 0,8%. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал глава профильного ведомства Николай Шульгинов. Эксперт пояснил, что приводит данные предварительного прогноза. Чиновник пояснил коллегам, что в настоящее время проведены необходимые закупочные процедуры по поставкам топлива, необходимого для работы генерирующих объектов страны в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

.Прогнозом производства электроэнергии на АЭС, накопления гидроресурсов, ожидается рост производства на тепловых станциях, что обуславливает необходимость создания запасов твердого и жидкого топлива в больших объемах относительно предыдущего ОЗП. Эта задача будет безусловно выполнена. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

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Фото и видео: Правительство России