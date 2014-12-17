Шульгинов: спрос на газ в мире будет расти до 2040 года

В Минэнерго рассказали о перспективах страны.

Российское министерство по энергетике ожидает, что спрос на природный газ будет увеличиваться до 2040 года. За это время показатель увеличится на 600 миллиардов кубометров. Соответствующее заявление в рамках форума "Газ России" сделал глава профильного ведомства Николай Шульгинов. Чиновник пояснил коллегам, что за последние десять лет потребление газа увеличилось на 0,5 трлн кубометров, или на 18 процентов к общему уровню потребления. Производство сжиженного природного газа за этот же период увеличилось на более чем 60 процентов.

По прогнозам, рост продолжится до 2040 года, потребление вырастет на 600 млрд кубометров. Это значит, что рынок газа будет играть все большую роль в условиях энергоперехода. Это не дань моде, это рациональный путь. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

В Минэнерго напомнили о том, что природный газ считается довольно экологичным видом топлива.

Шульгинов предупредил о необходимости больших объемов топлива для снабжения объектов.

Фото и видео: YouTube / RGS Media