Он подчеркнул, что эта задача будет выполнена.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предупредил о необходимости больших объемов топлива для снабжения объектов. Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, в ведомстве ожидают увеличения потребления электроэнергии в предстоящем осенне-зимнем периоде на 0,8%. Шульгинов отметил, что это обуславливает необходимость создания запасов твердого и жидкого топлива в больших объемах. Он подчеркнул, что эта задача будет выполнена.

Ранее в правительстве подвели итоги отопительного сезона в регионах.

Видео: Правительство России