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В правительстве подвели итоги отопительного сезона в регионах

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По словам Мишустина, продолжается расширение охвата системы мониторинга, к которой подключается все больше поставщиков данных.

В правительстве России подвели итоги отопительного сезона в регионах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства напомнил, что в 2020 году была запущена единая система мониторинга инцидента и аварий на объектах ЖКХ.

По его словам, продолжается расширение охвата системы мониторинга, к которой подключается все больше поставщиков данных.  Мишустин отметил, что это позволит в случае необходимости оперативнее принимать решения о ремонте или замене оборудования.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжает оказывать поддержку отечественным музеям.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, отопительный сезон, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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