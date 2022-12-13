В правительстве подвели итоги отопительного сезона в регионах

По словам Мишустина, продолжается расширение охвата системы мониторинга, к которой подключается все больше поставщиков данных.

В правительстве России подвели итоги отопительного сезона в регионах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства напомнил, что в 2020 году была запущена единая система мониторинга инцидента и аварий на объектах ЖКХ.

По его словам, продолжается расширение охвата системы мониторинга, к которой подключается все больше поставщиков данных. Мишустин отметил, что это позволит в случае необходимости оперативнее принимать решения о ремонте или замене оборудования.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжает оказывать поддержку отечественным музеям.

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