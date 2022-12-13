Михаил Мишустин рассказал о присвоении статуса экспонатам.

Российское правительство продолжает оказывать поддержку отечественным музеям. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о том, что глава государства Владимир Путин ранее говорил о том, что наша страна обладает уникальными коллекциями, которые по праву считаются национальной гордостью и достоянием всего человечества.

Рассчитываем, что такие меры повысят степень законодательной защиты коллекций российских музеев и культурного наследия страны в целом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина пояснил, что в целях обеспечения сохранения целостности музейных собраний изучается законопроект, по которому все коллекции и предметы экспозиций будут признаваться особо ценным движимым имуществом, если они играют существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности. В настоящее время таким статусом обладают только выставочные элементы основного фонда России, включенные в государственный каталог.

Мишустин: годовая инфляция в России составила 2,3 процента.

Фото и видео: Правительство России