Мишустин: годовая инфляция в России составила 2,3 процента

На совещании с президентом РФ обсудили актуальные показатели по инфляции в стране.

Годовая инфляция в России составила 2,3 процента. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительства, которое проводит президент Владимир Путин.

Глава государства обсудил в числе прочих вопросов актуальные показатели по инфляции в стране. Президент уточнил, сколько составляет этот показатель "на сегодняшний день". Мишустин отметил, что текущий показатель составляет 2,3%.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило перечень направлений подготовки в образовательно-производственных кластерах.

Видео: kremlin.ru