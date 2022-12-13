Правительство расширило перечень направлений подготовки в образовательно-производственных кластерах

На ближайшие пять лет стоит задача подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий.

Правительство России расширило перечень направлений подготовки в образовательно-производственных кластерах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На ближайшие пять лет стоит задача подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий по приоритетным отраслям экономики. Для ее реализации в рамках федерального проекта "Профессионалитет" откроются образовательно-производственные кластеры, объединяющие колледжи и профильные компании.

Мишустин сообщил, что в прошлом году году начал действовать 71 кластер. Из федерального бюджета на них было выделено 7 млрд рублей. По слова главы правительства, такая же сумма предусмотрена и на 2023 год.

Ранее мы сообщали, что на строительство школ регионам будет направлено свыше 4,5 млрд рублей.

Видео: Правительство России