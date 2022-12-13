Средства получат семь российских субъектов.

На строительство школ регионам будет направлено свыше 4,5 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства получат семь российских субъектов. Новые школы появятся в Республике Якутия, Республике Ингушетия, Республике Татарстан, Северной Осетии, Приморском крае, а также Владимирской и Пензенской областях. Мишустин отметил, что данное решение поможет регионам завершить строительство девяти современных и хорошо оснащенных общеобразовательных учреждений.

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