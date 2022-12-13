Правительство смягчило условия программы льготного кредитования проектов цифровой трансформации

Смягчение условий позволит сохранить плановую динамику внедрения российского программного обеспечения.

Правительство России смягчило условия программы льготного кредитования проектов цифровой трансформации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, компании, которые занимаются разработкой российского софта, получат льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Глава правительства отметил, что теперь на эту меру поддержки смогут претендовать аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями для ИТ-бизнеса. Смягчение условий программы позволит сохранить плановую динамику внедрения российского программного обеспечения.

Ранее Мишустин заявил, что фонд поддержки участников СВО будет действовать бессрочно.

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