Фонд поддержки участников СВО будет действовать бессрочно

К такой работе будут привлечены федеральные, региональные и местные органы власти.

Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" будет действовать бессрочно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства.

Фонд был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Главными задачами фонда являются комплексное сопровождение семей погибших и ветеранов, а также помощь в вопросах обучения, повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства. К такой работе будут привлечены федеральные, региональные и местные органы власти.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило пакет мер для поддержки производства детского питания и лечебного питания.

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