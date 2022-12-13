Правительство утвердило пакет мер для поддержки производства детского питания и лечебного питания

Глава кабмина России рассказал о новых мерах помощи предпринимателям.

Российское правительство утвердило пакет мер для поддержки отечественного производства детского питания и лечебного питания в стране. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что власти страны помогают бизнес-индустрии развивать пищевую и перерабатывающую промышленность. Предприниматели получат возможность продлевать с восьми до двенадцати лет ранее выданные кредиты на формирование мощностей по выпуску сухих молочных смесей для детей.

Сегодня в нашей стране выпускается только седьмая часть лечебного питания для них, включая специализированные смеси, и их нехватка снижает эффективность лечения многих болезней, таких, как туберкулез, сахарный диабет и многих других. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что особое внимание властями страны уделяется гражданам с орфанными заболеваниями, так как при наличии правильной терапии можно улучшить их качество жизни. Кабмин России делает доступными льготные кредиты на строительство и модернизацию предприятий, которые занимаются выпуском лечебного питания. Для этого увеличиваются государственные субсидии по таким займам.

Мишустин рассказал о разработке долгосрочной программы модернизации ЖКХ.

Фото и видео: Правительство России