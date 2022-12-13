Мишустин рассказал о разработке долгосрочной программы модернизации ЖКХ

Глава кабмина России сообщил о внесении изменений в законодательство.

Российское правительство составляет долгосрочную комплексную программу модернизации ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) по поручению главы государства, а финансировать ее выполнение власти страны планируют в том числе из внебюджетных денежных средств по государственно-частному партнерству. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал Михаил Мишустин. Председатель кабмина напомнил коллегам о том, что важно рассмотреть законодательные изменения, за счет которых регионы будут более эффективно решать задачи в сфере ЖКХ.

Этой теме уделяем большое внимание. Необходимо активнее создавать современную инфраструктуру, обновлять системы тепло- и водоснабжении. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр страны пояснил, что обсуждается внесение корректировок в закон "О концессионных соглашениях", которые должны улучшить порядок проведения конкурсных процедур и обеспечить передачу объектов ЖКХ надежным компаниям.

Мишустин: реализация соглашения о поставках газа из РФ в Китай выгодна обеим сторонам.

Фото и видео: Правительство России