Мишустин: реализация соглашения о поставках газа из РФ в Китай выгодна обеим сторонам

Глава кабмина РФ рассказал о соглашении по дальневосточному маршруту.

Российско-китайское энергетическое сотрудничество носит стратегический характер, а реализация двустороннего соглашения о поставках природного газа в КНР по дальневосточному маршруту выгодна и России, и Китаю. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что рассматривается вопрос о ратификации межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере поставок энергоресурсов. В качестве положительного примера взаимодействия с Пекином эксперт отметил рост финансовых расчетов в национальных валютах, еализацию совместных проектов на долгосрочной перспективе.

Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому, технологическому развитию дальневосточных регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что в марте в рамках официального рабочего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин разговаривал с Владимиром Путиным. Глава России говорил о том, что выполнение соглашения о поставках газа будет способствовать дальнейшему улучшению сотрудничества двух стран.

Мишустин указал на необходимость развития инфраструктуры вместе со строительством дорог.

Фото и видео: Правительство России