Российские банки за счет инфляции заработали более триллиона рублей

Из-за инфляции Банк России шесть раз повышал ключевую ставку.

Более триллиона рублей удалось заработать российским банкам за счет инфляции. К этому привело также многократное увеличение ключевой ставки Банком России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков агентства "Эксперт РА".

Отмечается, что в январе 2021 года годовая прибыль банков оценивалась в 1,3 трлн рублей. За десять месяцев эта цифра увеличилась до 2,4 трлн рублей. Объясняется это поднятием Центрбанком ключевой ставки из-за инфляции и ростом цен из-за инфляции. Ставку ЦБ поднял с 4,25% до 7,5%.

Эти условия привели к резкому росту спроса на кредиты, что, в свою очередь, помогло российским банкам получить рекордную прибыль.

Ранее мы писали, что Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции.

Фото: pixabay