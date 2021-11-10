Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции

В Париже хотят добиться энергетического суверенитета.

Французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов. Такое заявление политик сделал во время своего обращения к нации. Глава государства заявил о том, что Париж возобновляет проект по созданию атомных объектов на территории страны. Эта цель поможет достичь энергетического суверенитета, а также снизить вредные выбросы в атмосферу и добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

Мы впервые за десятилетие перезапустим строительство...Если мы хотим платить за свою энергию по разумным тарифам и не зависеть от других стран, мы должны продолжить экономить энергию и инвестировать в производство энергии. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик отметил, что данное постановление также обуславливается резким скачком стоимости на газ и топливо в мире. Парижу пришлось заморозить стоимость энергоресурсов, а также вести субсидии для тех, кто зарабатывает менее €2 тысяч ежемесячно.

Власти Франции открыли мемориальную доску в честь убитого год назад учителя истории.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron