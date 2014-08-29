По всей стране проходят памятные мероприятия о жертве теракта Самюэле Пати.

Власти Франции открыли мемориальную доску в честь убитого год назад учителя истории. Трансляцию с торжественной церемонии вел местный телеканал BFM. На месте гибели преподавателя присутствовали премьер-министр Жан Кастекс и министр народного образования Жан-Мишель Бланкер. Они почтили память Самюэля Пати, признанного жертвой теракта. Преступник перерезал французу шею холодным оружием.

На мероприятие также были приглашены бывшие ученики погибшего, его коллеги, родственники, другие члены правительства. На мемориальной доске указаны имя и фамилия учителя. Там написано о том, что мужчина погиб из-за действий террориста во время защиты своих и республиканских ценностей, в частности - свободы слова. Бланкер отметил, что учитель "был прав, когда учил свободе слова".

Напомним, что памятные акции также состоятся во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, где работал учитель. Именем пати будет назван сквер, расположенный около Сорбонны. Президент Эмманюэль Макрон примет у себя семью погибшего преподавателя. В школах страны проведены специальные мероприятия и минуты памяти.

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Фото и видео: YouTube / Gouvernement