Минэнерго ожидает стабилизации биржевых цен на бензин после завершения ремонта на НПЗ

С 14 по 20 сентября стоимость бензина снизилась на 0,2%.

В Минэнерго ТАСС рассказали, что в России рынок топлива находится в стабильном состоянии, а колебания биржевых цен вызваны ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Кроме того, рынок сейчас переходит с летних видов топлива на зимние.

Так, в Минэнерго рассчитывают, что после завершения ремонта на НПЗ биржевые цены на бензин стабилизируются. Согласно данным Росстата, уже третью неделю подряд снижаются цены на бензин.

Для сохранения стабильной ситуации Минэнерго России и ФАС России ведется ежедневный мониторинг топливного рынка, проводится топливный штаб, до компаний доводятся рекомендации по стабильным поставкам на рынок и их увеличению в ближайшее время, — сообщило в ведомстве.

Риски появления дефицита топлива на торгах в Минэнерго полностью исключили.

Согласно данным Росстата, с 14 по 20 сентября стоимость бензина снизилась на 0,2%. При это в среднем по России инфляция составила 0,1%.

Ранее мы писали, что петербургские парфюмеры создали духи с ароматом пышки.

Фото: pixabay