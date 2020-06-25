Петербургские парфюмеры создали духи с ароматом пышки

В нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты.

Петербургские парфюмеры решили создать серию духов для дома с запахом города. Об этом рассказали на круглом столе "Туризм и гастрономия в креативных индустриях".

Разработкой коллекции занимается Гильдия парфюмеров Петербурга. Первым ароматом стала "Петербургская пышка". В нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты. Всего в этих духах более 20 компонентов.

Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность. Описала аромат президент гильдии Оксана Чернышова

Сейчас парфюмеры работают над созданием духов с ароматом другого символа города – корюшки.

Ранее ученые создали искусственную кожу, которая способна менять цвет.

Фото: pexels.com