Петербургские парфюмеры создали духи с ароматом пышки

Петербургские парфюмеры решили создать серию духов для дома с запахом города. Об этом рассказали на круглом столе "Туризм и гастрономия в креативных индустриях".
Разработкой коллекции занимается Гильдия парфюмеров Петербурга. Первым ароматом стала "Петербургская пышка". В нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты. Всего в этих духах более 20 компонентов.
Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность.
Описала аромат президент гильдии Оксана Чернышова
Сейчас парфюмеры работают над созданием духов с ароматом другого символа города – корюшки.
Ранее ученые создали искусственную кожу, которая способна менять цвет.
Фото: pexels.com
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