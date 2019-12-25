Ученые создали искусственную кожу, которая способна менять цвет

Цвет меняется в зависимости от температуры.

Ученые из Сеульского национального университета разработали материал, которые меняет свой цвет в зависимости от окружающей среды. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Для того, чтобы продемонстрировать разработку, ученые создали робота-хамелеона на пластиковый корпус которого поместили камуфляжное покрытие. Искусственная кожа представляет собой гибкий дисплей, состоящий из жидкокристаллических слоев. Он при изменении температуры способен менять свой цвет. Толщина материала меньше человеческого волоса.

Предполагается, что разработка может быть полезна в военной области, а также для создания одежды для охоты. Ученые считают, что применение новой разработке могут найти в архитектуре, моде и искусстве.

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