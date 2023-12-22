В коммуналке на Ушинского мужчины избили петербуржца и отобрали у него деньги и духи

Участники конфликта задержаны.

Полицией задержаны участники конфликта в коммуналке на улице Ушинского. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В полицию 9 марта днём обратился 38-летний житель коммуналки дома по улице Ушинского. Со слов мужчины, в его комнату ворвались двое неизвестных, избили, и, угрожая ножом, забрали деньги.

По подозрению в совершении преступления в квартире были задержаны двое неработающих петербуржцев в возрасте 33-х и 39-лет. Установлено, что злоумышленники пришли в квартиру, и на фоне возникшего ранее словесного конфликта, под угрозой ножа, избили хозяина комнаты, похитили деньги и туалетную воду.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Фото: pxhere