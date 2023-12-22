Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими задержан налетчик с Муринской дороги, напавший с игрушечным пистолетом на магазин. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 10 марта обратилась товаровед магазина, расположенного в доме 65 по Муринской дороге, которая сообщила, о том, что неизвестный пригрозил 59-летнему продавцу предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из магазина алкоголь и скрылся.

Вечером в этот же день в квартире дома 7 корпус 2 по улице Корнея Чуковского по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 29-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции. У него изъят игрушечный пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красногвардейском районе петербуржец обокрал 12-летнего подростка.

Фото: unsplash