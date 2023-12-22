В Красногвардейском районе петербуржец обокрал 12-летнего подростка

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Красногвардейском районе 2 марта задержали мужчину, который обокрал 12-летнего подростка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вчера в 20:40 обратился 12-летний школьник и сообщил, что около дома 155 по Пискаревскому проспекту на него напал неизвестный, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и попытался убежать. Злоумышленника задержали прохожие.

Прибывшие на место происшествия правоохранители доставили в отдел 24-летнего местного жителя. Похищенное вернули подростку. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее на Piter.TV: похититель камеры фото- и видеофиксации стоимостью почти 1,5 млн рублей в Пушкине отправлен в СИЗО.

Фото: Piter.TV