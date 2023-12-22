Похититель камеры фото- и видеофиксации стоимостью почти 1,5 млн рублей в Пушкине отправлен в СИЗО

Уточняется, что похититель является уроженцем Чебоксар и генеральным директором ООО "Век технологий".

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который летом 2023 году похитил камеру фото- и видеофиксации стоимостью почти 1,5 млн рублей в Пушкине. Ему вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30 – п. "б" ч. 3 ст. 161 (открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни) УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных городских судов 29 февраля.

Фигурант дела 17 августа 2023 года, находясь на обочине автомобильной дороги по улице Софийской в Пушкине, украл камеру "Кордон-М", принадлежащую СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр".

Кроме того, 31 октября прошлого года мужчина попытался похитить камеру "Кордон-М2" у АЗС Teboil в Петро-Славянке. Ее цена – около 1,2 млн рублей. Однако действия злоумышленника попытался пресечь оператор комплекса. Фигурант дела оказывал сопротивление и хотел скрыться, но сотрудник заправки победил.

Уточняется, что похититель является уроженцем Чебоксар и генеральным директором ООО "Век технологий".

Колпинский районный суд Петербурга 11 ноября 2023 года избрал меру в виде запрета определенных действий. На продление меры он не явился, по месту проживания отсутствовал. Тогда суд производство по ходатайству о продлении меры прекратил.

Злоумышленника задержали, и, с учетом того, что он пытался скрыться от следствия, правоохранители попросили стражу. Мужчина возражал.

Суд решил, что наслаждаться камерами в век технологий Х. лучше в СИЗО. Срок меры – 27.03.2024. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Фото: Piter.TV