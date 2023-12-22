Нарушителей на дорогах Ленобласти будут "ловить" 37 новых камер

Нововведения затронут Гатчинский и другие районы.

На автомобильных дорогах Ленобласти установили 37 новых камер. По данным пресс-службы регионального правительства, нововведения затронут Гатчинский и другие районы.

Так, камеры начали функционировать в Мурино на перекрёстке улицы Шувалова и бульвара Менделеева. В Гатчинском районе они установлены в Вырице, Куровицах, Пижме, а также на улицах Радищева и Чехова в самом городе Гатчина. Кроме того, камеры были установлены в Кировском районе на перекрёстке с Никольским шоссе, а также на выезде из Отрадного. Кроме того, их разместили в деревне Тарайка Кингисеппского района.

В Сосновом Бору недобросовестных водителей будут "ловить" на перекрёстке Ленинградской улицы и проспекта Героев, посередине Ленинградской улицы и на Копорском шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что за первые дни 2024 года в пожарах на территории Петербурга пострадали шесть человек.

Фото: Piter.TV