За первые дни 2024 года в пожарах на территории Петербурга пострадали шесть человек

Спасатели призывают быть предельно осторожными в обращении с огнём.

С ухудшением погоды петербуржцы всё чаще прибегают к использованию обогревателей, разжиганию печей и каминов, что зачастую становится причиной возникновения пожаров. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу, за первые сутки нового года в результате пожаров уже пострадали шесть человек.

Спасатели призывают к особой осторожности в обращении с огнём и строгому соблюдению правил пожарной безопасности в быту. Также важно обращать внимание на безопасное использование пиротехники.

С целью обеспечения безопасного запуска фейерверков в городе были оборудованы специальные площадки. Перечень размещён на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу.

Ранее мы сообщили о том, что поджигатели покрышек в Приморском районе задержаны полицией.

Фото: Piter.TV