Поджигатели покрышек в Приморском районе задержаны полицией

До этого оперативники отыскали виновных в аналогичном преступлении на юге города.

В субботу, 30 декабря, у дома №59 по улице Орджоникидзе в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан 34-летний ранее судимый житель Шушар. Мужчину подозревают в поджигании покрышек в одном из домов Приморского района. Злоумышленник задержан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что 28 декабря в полицию Приморского района поступило сообщение от управляющей домовым хозяйством о том, что в доме №10/3 по улице Репищева неизвестный дважды поджег резину в подъезде. Было установлено, что ночью в подъезд с чёрной лестницы вошёл неизвестный с сумкой: после его ухода жильцы дома были вынуждены тушить горящие автопокрышки. Спустя время неизвестный снова вошел в подъезд ещё с двумя автопокрышками, и спустя несколько минут после его ухода из подъезда повалил дым.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества"

В понедельник, 1 января, у дома №18 по улице Илюшина оперативниками по подозрению в совершении указанного преступления задержан второй подозреваемый, 34-летний неработающий житель Московского района. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что восьмиклассник ранил ножом отца в Московском районе.

Фото: Piter.TV