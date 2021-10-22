Байден не ожидает, что до 2022 года цены на бензин станут ниже

С начала года стоимость одного литра бензина в США выросла до 0,83 доллара за литр.

Президент США Джо Байден заявил на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд) заявил, что цены на бензин в США до конца 2021 года не изменятся. Он считает, что снижение стоимости горючего может произойти в 2022 году. Об этом сообщает CNN.

С начала 2021 года стоимость одного литра бензина в США выросла с 0,62 доллара до 0,83 доллара за литр. Байден предполагает, что цены станут снижаться зимой 2022 года.

Пока я не вижу предпосылок, чтобы с ними что-то произошло до этого времени. Джо Байден, президент США

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Видео: YouTube / GOP War Room