США готовы встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии со стороны Китая

Президент США Джо Байден во время общения с избирателями на телеканале CNN заявил, что в случае военной агрессии со стороны Китая США готовы встать на защиту Тайваня.
Да. У нас есть обязательство делать это.
Джо Байден, президент США
Байден при этом отметил, что к конфронтации с Китаем не стремится. По словам президента, американцы не должны волноваться, что США могут другим странам уступить в военной мощи. Он подчеркнул, что у США самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Об этом знают Китай, Россия и остальной мир, сказал Байден.
Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки.
Джо Байден, президент США
Ранее мы писали, что министр обороны Германии призвала сохранить форматы сотрудничества НАТО и России.
Видео: CNN
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