Министр обороны Германии призвала сохранить форматы сотрудничества НАТО и России

При этом она подчеркнула, что НАТО должна реагировать на действия и угрозы со стороны России.

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо сохранить существующие форматы диалога НАТО с Россией. По ее словам, Североатлантический альянс по-прежнему готов к сотрудничеству с Москвой.

НАТО должна делать то, что она сейчас и делает - с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы [диалога с Москвой] - Совет Россия - НАТО и другие. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны

Напомним, что 6 октября стало известно о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек. При этом отозвали аккредитацию у восьми дипломатов, еще две вакансии упразднили. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Видео: YouTube / phoenix