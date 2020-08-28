В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек

Спасатели смогли помочь шестерым членам экипажа.

В американском штате Луизиана при опрокидывании судна погибли пять человек. Об этом рассказали представители местной Береговой охраны. Спасатели нашли тела жертв. В настоящее время поиски еще восьмерых пропавших временно приостановлены. До этого телеканал NBC заявил, что специалисты смогли обнаружить тело одного погибшего.

Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести...Приостановка поисков - одно из самых сложных решений. Я хотел бы выразить глубокие и искренние соболезнования всем тем, кого коснулась эта трагедия. брифинг капитана береговой охраны Уилла Уотсона

В пресс-релизе береговой охраны США указывается на то, что добровольцы и спасатели занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов (шесть дней). Ведомство получило сигнал тревоги о том, что судно потерпело бедствие еще 13 апреля. На борту находился экипаж из 19 человек. Тогда спасателям удалось спасти шестерых человек, еще 12 оказались пропавшими без вести.

Фото: YouTube/WWLTV