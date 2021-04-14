У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно

Шестерых членов экипажа спасли, еще 12 человек ищут.

У берегов Луизианы перевернулось частное самоподъемное судно. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала WWL. По информации от источника, береговая охрана в настоящее время разыскивает 12 человек, которые пропали в акватории. Спасти удалось шестерых членов экипажа. В общей сложности на корабле находились 18 моряков.

Береговая охрана и несколько судов-добровольцев спасли шесть человек с перевернувшегося коммерческого судна во вторник, продолжаются поиски других. пресс-служба береговой охраны США

Напомним, что самоподъемные самоходные суда обычно используются для установки, обслуживания и ремонта на континентальном шельфе ветряных электростанций, а также при ремонтных работах и демобилизации плавучих платформ при нефтегазовых месторождениях. Также эти суда задействуются во время прокладки кабелей при строительстве газопроводов и проведении водолазных мероприятий.

СМИ: в Аравийском море Иран выпустил ракету по израильскому судну.

Фото: YouTube/WWLTV

Видео: FB / Project-Kevin Gilton