У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно

У берегов Луизианы перевернулось частное самоподъемное судно. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала WWL. По информации от источника, береговая охрана в настоящее время разыскивает 12 человек, которые пропали в акватории. Спасти удалось шестерых членов экипажа. В общей сложности на корабле находились 18 моряков.
Береговая охрана и несколько судов-добровольцев спасли шесть человек с перевернувшегося коммерческого судна во вторник, продолжаются поиски других.
пресс-служба береговой охраны США
Напомним, что самоподъемные самоходные суда обычно используются для установки, обслуживания и ремонта на континентальном шельфе ветряных электростанций, а также при ремонтных работах и демобилизации плавучих платформ при нефтегазовых месторождениях. Также эти суда задействуются во время прокладки кабелей при строительстве газопроводов и проведении водолазных мероприятий.
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Фото: YouTube/WWLTV
Видео: FB / Project-Kevin Gilton
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