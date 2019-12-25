В Лугу и Тихвин пришел снежный май

Города снова погрузились в атмосферу зимы.

Во вторник, 12 мая, в некоторых районах Ленинградской области выпал снег. Так, фотографии переменчивой природы выложили подписчики в ВК-сообществах "Подслушано в городе Луга" и "Тихвинская телега|Новости Тихвина".

Напомним, что похолодание в регионе продлиться как минимум до конца недели. При этом, еще в прошлую пятницу столбик термометра в среднем по Ленобласти достигал +15 градусов.

Ранее мы рассказали о том, что во вторник в Петербурге выпал мокрый снег.

Фото: ВКонакте / lugaslush, tihvnskai_telega