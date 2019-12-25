В пятницу в Ленобласти ожидается преимущественно теплая погода без осадков

Температура воздуха прогреется до +14 градусов.

В пятницу, 8 мая, в Ленинградской области не выпадет существенных осадков. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

На всей территории региона ожидается переменная облачность. Дожди могут пройти только на востоке в ночное время. Также в темное время суток будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем его направление сменится на юго-западное, а скорость увеличится до 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра будет колебаться от +1 до +6, а днем – от +10 до +15 градусов.

Ранее мы рассказали о том, что рыбаки Ленобласти повысили улов корюшки.

Фото: Pixabay